Japon: la chute de la consommation des ménages s'est accentuée en février

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon a enregistré une sévère baisse en février (-6,6% sur un an), encore plus marquée qu'en janvier, plombée par l'état d'urgence face au Covid-19, selon des chiffres publiés mardi par le ministère des Affaires intérieures.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à un repli limité à 5%, après une chute de 6,1% en janvier.

L'état d'urgence avait été réinstauré début janvier par le gouvernement dans une grande partie de l'archipel pour endiguer une forte recrudescence des infections au Covid-19.

Ce dispositif, invitant la population à éviter les déplacements non essentiels et les bars et restaurants à fermer tôt le soir, a été levé fin mars mais des restrictions, imposées ou non, perdurent localement.

Ainsi pour les départements d'Osaka et de Hyogo (ouest) ainsi que dans celui de Miyagi (nord-est), le gouvernement a permis la semaine dernière aux autorités locales de continuer à demander à certains commerces de fermer plus tôt sous peine d'amende.

Les dépenses des ménages nippons en février ont surtout chuté dans l'habillement (-17,2% sur un an), la culture et les loisirs (-17,1%) et dans les transports et la communication (-13%), selon les données du ministère.

Cette deuxième forte baisse de la consommation est de mauvaise augure pour le produit intérieur brut (PIB) du Japon au premier trimestre 2021, dont elle est une composante majeure.

Après deux trimestres consécutifs de rebond, une nouvelle contraction du PIB japonais est anticipée sur la période janvier-mars de cette année.

afp/al