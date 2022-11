Japon: la consommation des ménages a de nouveau progressé en septembre

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon en termes réels (ajustés de l'inflation) a augmenté de 2,3% en septembre sur un an selon des statistiques officielles publiées mardi. Elle a ainsi présenté un quatrième mois consécutif de croissance.

Les économistes du consensus d'économistes sondés par l'agence Bloomberg s'attendaient à une progression plus forte (+2,3%, après +5,1% en août). En comparaison sur un mois, la consommation des ménages a rebondi (+1,8%) pour la première fois en trois mois.

Mais la reprise reste fragile selon les économistes, à cause de l'inflation - surtout sensible pour l'énergie et les produits alimentaires - qui affaiblit le pouvoir d'achat des ménages, tout comme la chute du yen face au dollar, renchérissant le coût des importations nippones. Les salaires ont par ailleurs progressé de 2,1% en septembre sur un an, selon un autre indicateur publié mardi, mais s'établissent cependant en recul de 1,3% une fois ajustés de l'inflation.

Le dernier plan de relance du gouvernement Kishida, annoncé fin octobre pour limiter l'impact de l'inflation et du yen bas sur les ménages et l'économie nippone, "devrait soutenir généreusement les consommateurs et les petites entreprises", a commenté Yuki Masujima de Bloomberg Economics. "Il sera cependant difficile d'empêcher la croissance de ralentir ou même de s'inverser au cours des prochains mois", a-t-il ajouté.

afp/vj