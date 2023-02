Japon: la consommation des ménages a reculé plus que prévu en décembre

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon s'est dégradée davantage que prévu en décembre, toujours affectée par l'inflation record dans le pays qui sape le pouvoir d'achat, selon des données gouvernementales publiées mardi.

Les dépenses des ménages en termes réels (ajustées de l'inflation) ont baissé de 1,3% sur un an, après déjà un recul de 1,2% en novembre, selon le ministère des Affaires intérieures.

Les économistes du consensus Bloomberg s'attendait à un repli beaucoup moins important (-0,4%), grâce aux aides publiques soutenant le tourisme intérieur et les bonus de fin d'année des entreprises.

Tirée par l'énergie et l'alimentation notamment, l'inflation a encore accéléré en décembre au Japon (4% sur un an hors produits frais), un nouveau record depuis 1981, selon des données publiées le mois dernier.

Même si elle est moins forte que dans d'autres régions du monde, cette poussée des prix fragilise le pouvoir d'achat des ménages nippons car elle n'est pour l'instant pas suffisamment compensée par les hausses de salaires.

Les salaires réels ont certes augmenté en décembre pour la première fois depuis mars, mais leur progression a été très faible (+0,1% sur un an), selon des données publiées séparément mardi par le ministère du Travail.

Les consommateurs nippons souffrent aussi du yen faible, qui gonfle depuis l'an dernier les prix des biens importés.

La chute de la monnaie nippone face au dollar et à l'euro depuis près d'un an est notamment liée au décalage entre la politique monétaire toujours ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ) et les resserrements drastiques menés aux Etats-Unis et en Europe.

Malgré l'inflation qui a dépassé depuis avril dernier son objectif de 2% et une forte pression spéculative pour qu'elle remonte ses taux, la BoJ a maintenu son cap jusqu'à présent, estimant que les conditions ne sont pas encore réunies pour changer sa politique, avec une reprise économique encore fragile et des hausses de salaires insuffisantes.

afp/al