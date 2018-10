Japon: la consommation des ménages bondit de 2,8% en août sur un an

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon a progressé de 2,8% en août sur un an, signant un net rebond après plusieurs mois moroses, selon des statistiques publiées vendredi par le gouvernement.

Cette hausse, la plus forte recensée depuis trois ans, est largement supérieure aux attentes des économistes interrogés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur une petite augmentation de 0,1%.

La demande des foyers japonais est le maillon faible de la troisième économie du monde. Six ans après le lancement de la stratégie "abenomics" du Premier ministre Shinzo Abe, elle reste poussive.

La statistique du mois d'août apparaît donc comme une bonne nouvelle, mais encore faut-il que la tendance positive se confirme sur la durée.

Dans son rapport annuel sur le Japon publié jeudi, le Fonds monétaire international (FMI) a prévenu qu'il fallait s'attendre à une forte "volatilité" de la consommation des ménages en raison d'un relèvement de la TVA (de 8 à 10%) en octobre 2019.

"Des mesures doivent être mises en place avec soin pour atténuer l'impact négatif de cette hausse de taxe", a déclaré la directrice générale du FMI Christine Lagarde lors d'une conférence de presse.

Mme Lagarde a en outre appelé le gouvernement à "repenser les abenomics" pour soutenir la croissance, attendue à 1,1% en 2018 et à 0,9% en 2019.

L'inflation reste en deçà des 2% visés par la Banque du Japon (BoJ), la dette est toujours colossale et les revenus des ménages stagnent, et "ces défis ne feront que grandir alors que la population vieillit et décline", a-t-elle averti.

