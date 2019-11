Japon: la consommation des ménages bondit en septembre avant la hausse de TVA

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon a bondi de 9,5% sur un an en septembre, juste avant la hausse de TVA intervenue le 1er octobre, selon les données publiées vendredi par le gouvernement.

Les foyers nippons se sont rués sur des meubles et autres équipements domestiques, ont renouvelé leur garde-robe et ont aussi plus dépensé pour les télécommunications, l'éducation, la santé ou les loisirs, a précisé le ministère des Affaires intérieures.

La taxe sur la consommation (équivalent de la TVA) est passée le 1er octobre à 10% pour la plupart des produits et services (sauf l'alimentation à emporter et les journaux), contre 8% précédemment.

Les consommateurs se sont finalement décidés à acheter au tout dernier moment, sans doute parce qu'ils se sont demandé longtemps si cette taxe allait réellement être augmentée, tout comme les commerçants qui ont aussi attendu les dernières semaines avant de renouveler ou mettre à jour leurs caisses enregistreuses.

En août, l'augmentation des dépenses de consommation n'était encore que de 1% et de 0,8% en juillet.

Après le boom de septembre, les économistes et analystes vont guetter avec anxiété les chiffres d'octobre qui risquent d'être mauvais, par contrecoup.

Les précédents relèvements de TVA avaient à la fois entraîné une vague énorme d'achats juste avant et une récession économique ensuite, d'où les hésitations du Premier ministre avant cette nouvelle augmentation. Il l'avait reportée à deux reprises.

Pour amortir le choc, le gouvernement a pris diverses dispositions, comme une campagne ponctuelle de ristourne sous forme de points pour ceux qui paient par carte ou porte-monnaie électronique dans les petits commerces, ou encore le fait d'avoir maintenu une taxe à 8% sur l'alimentation.

L'économie japonaise repose en grande partie sur la consommation intérieure, et son expansion est actuellement handicapée par le ralentissement mondial et les effets de la crise commerciale sino-américaine.

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Japon au 2e trimestre s'est établie à +0,3% par rapport aux trois mois précédents.

Avec la confirmation d'une évolution positive du PIB au 2e trimestre, le Japon a aligné trois trimestres consécutifs de croissance.

afp/al