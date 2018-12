Japon: la consommation des ménages fléchit de 0,3% en octobre sur un an

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon a reculé de 0,3% en octobre sur un an, après avoir chuté de 1,6% en septembre sous l'effet de plusieurs catastrophes naturelles, selon des statistiques publiées vendredi par le gouvernement.

Ce chiffre est en deçà des attentes des analystes des économistes interrogés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur un rebond de 1%.

A l'exception du mois d'août qui avait vu la consommation augmenter de 2,8%, la tendance est globalement négative dans une troisième économie mondiale qui manque de vigueur, six ans après la mise en oeuvre de la stratégie de relance "abenomics" du Premier ministre Shinzo Abe.

Le Produit intérieur brut (PIB) japonais a décliné de 0,3% sur la période de juillet à septembre, par rapport aux trois mois précédents, selon des données préliminaires annoncées mi-novembre.

Les statistiques révisées, attendues lundi, devraient montrer une baisse plus prononcée encore, de l'avis des économistes (-0,5%, selon le consensus Bloomberg). Un redressement se profile cependant au quatrième trimestre.

Les pluies diluviennes, typhons et tremblements de terre de l'été ont freiné la consommation des ménages, perturbé la production de certaines usines et les circuits logistiques, affectant par ricochet les investissements des entreprises et les exportations.

Parmi les risques pesant sur l'économie nippone, Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, a aussi mentionné jeudi, dans un discours à Tokyo, les conséquences des mesures protectionnistes et des tensions commerciales.

