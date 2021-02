Japon: la consommation est repartie en baisse en décembre (-0,6%)

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon s'est légèrement repliée en décembre (-0,6% sur un an), après deux mois d'amélioration, alors que la recrudescence du coronavirus s'aggravait dans le pays, selon des données officielles publiées vendredi.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait toutefois à une baisse nettement plus sévère (-1,8%).

Des replis marqués de la consommation en décembre ont notamment été observés dans l'habillement (-11,8%), les loisirs (-11,4%) et les transports (-9%).

Le déclin de la consommation au Japon risque de se prolonger et de s'accentuer, alors que le gouvernement a réinstauré début janvier un état d'urgence dans plusieurs départements du pays, dont ceux de Tokyo et de sa grande banlieue, pour enrayer une flambée des nouvelles infections au Covid-19.

Cet état d'urgence vient d'être prolongé d'un mois, jusqu'au 7 mars. Le dispositif consiste notamment à demander aux bars et restaurants des zones concernées de fermer à 20H00.

Les autorités recommandent aussi à la population d'éviter les sorties non indispensables, y compris en journée, et aux entreprises de recourir au télétravail autant que possible.

Des amendements à la loi ont par ailleurs été adoptés cette semaine par le Parlement japonais pour permettre notamment aux autorités d'infliger des amendes aux entreprises qui ne respecteraient pas les consignes.

La consommation des ménages est une composante importante du PIB japonais. Les chiffres de la croissance économique du pays au quatrième trimestre 2020, qui devrait avoir nettement ralenti sur un trimestre, sont attendus le 15 février.

