Japon: la croissance des ventes de véhicules neufs s'est tassée en novembre

Tokyo (awp/afp) - Les ventes de véhicules neufs au Japon ont augmenté de seulement 1% sur un an en novembre. Elles ont subi un très fort ralentissement par rapport à leur croissance à deux chiffres en septembre et octobre, selon des chiffres publiés jeudi.

Un total de 221'541 voitures, camions et bus neufs, ont été vendus le mois dernier dans le pays, contre 219'276 unités un an plus tôt, selon l'association japonaise des concessionnaires automobiles Jada. En revanche les ventes de "kei cars", mini-véhicules d'une cylindrée inférieure à 660 cm3 très courants au Japon, sont restées plutôt dynamiques en novembre (+16,8% sur un an à 155.538 unités), selon des chiffres séparés de l'association japonaise des concessionnaires et constructeurs présents dans ce segment.

En ajoutant les kei cars, les ventes automobiles totales au Japon le mois dernier ont progressé de 7% à 377.079 unités, marquant là aussi un net freinage par rapport à septembre-octobre.

afp/vj