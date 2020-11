Japon: la production industrielle a augmenté plus que prévu en octobre

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle du Japon a augmenté de 3,8% en octobre par rapport à septembre, selon des chiffres publiés lundi, cette reprise du secteur manufacturier nippon, soutenue par le commerce international, étant toutefois menacée par la situation sanitaire mondiale.

Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à une augmentation plus limitée de 2,4%, après 3,9% en septembre, 1% en août et un bond de 8,7% en juillet.

Il s'agit du cinquième mois consécutif de croissance de la production industrielle nippone, qui avait plongé au printemps sous l'impact économique de la pandémie.

Les expéditions de biens manufacturés en octobre ont augmenté de 4,6% sur un mois, tandis que les stocks ont diminué de 1,6%, a précisé le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Les machines pour les entreprises, les véhicules à moteur et l'équipement électronique pour le secteur de l'information et de la communication ont le plus contribué à la croissance de la production industrielle en octobre.

Les entreprises manufacturières japonaises, sondées comme chaque mois par le Meti, s'attendent à un ralentissement de la croissance de leur production en novembre (+2,7%), et à un recul (-2,4%) en décembre.

La production industrielle d'octobre a par ailleurs baissé sur un an, de 3,2%.

Le secteur manufacturier japonais a été soutenu par les exportations, qui en octobre sont quasiment revenues au niveau de l'an dernier, selon des données publiées mi-novembre.

Ces perspectives sont cependant assombries par la recrudescence de la pandémie, notamment aux Etats-Unis et en Europe, où l'activité économique est fortement perturbée et où l'on déplore un nombre important de décès quotidiens liés au Covid-19.

