Japon: la production industrielle a bondi en novembre

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon a bondi de 7,2% en novembre sur un mois selon des chiffres officiels publiés mardi. Le bond reflète notamment par la croissance dans le secteur automobile, un fort signe de reprise de l'industrie, freinée depuis des mois par les pénuries.

Les économistes du consensus de l'agence Bloomberg s'attendaient à une augmentation plus modeste, avec une prévision médiane de +4,8%, après +1,8% le mois précédent. La production industrielle japonaise avait reculé entre juillet et septembre, du fait de perturbations sur les chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de Covid-19, dans le secteur des semi-conducteurs notamment mais aussi dans celui des pièces pour l'industrie automobile fabriquées en Asie du Sud-Est.

Les expéditions de biens manufacturés nippons ont augmenté de 7,4% en novembre sur un mois, tandis que les stocks ont progressé de 1,7%, selon les chiffres préliminaires du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti). Les secteurs ayant le plus contribué à l'augmentation de la production en novembre sont l'automobile, les produits en matière plastique et le fer, acier et métaux non ferreux, précise le ministère.

Les effets de la propagation mondiale du variant Omicron du Covid-19 restent la principale inconnue pour l'évolution de la reprise dans les mois à venir et les analystes préviennent de possibles ralentissements si la situation sanitaire force l'adoption de mesures de restrictions, au Japon et dans le reste du monde.

Les industriels sondés chaque mois par le Meti s'attendent à un ralentissement de la reprise de leur production en décembre (+1,6% sur un mois), suivi d'une nouvelle accélération en janvier.

afp/vj