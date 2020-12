Japon: la production industrielle a calé en novembre

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle du Japon a stagné en novembre sur un mois, après cinq mois de hausse d'affilée, selon des statistiques officielles publiées lundi et inférieures aux attentes.

Les économistes du consensus de l'agence Bloomberg s'attendaient certes à un ralentissement de cet indicateur après deux mois de forte croissance (+3,9% en septembre, +4% en octobre), mais anticipaient tout de même une petite hausse de 1,1%.

L'aggravation de la pandémie mondiale, y compris au Japon, a pesé le mois dernier sur le secteur manufacturier nippon, dépendant en grande partie de la vigueur des exportations du pays.

Or, les exportations japonaises ont rechuté en novembre sur un an (-4,2% en valeur), selon des données publiées mi-décembre.

Les expéditions de produits industriels japonais ont ainsi reculé de 0,9% en novembre sur un an, et les stocks ont diminué de 1,1%, a détaillé lundi le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

L'industrie automobile, la chimie et les plastiques ont notamment tiré la production industrielle à la baisse le mois dernier.

Les entreprises manufacturières japonaises prévoient un déclin de 1,1% de leur production en décembre, avant une forte reprise en janvier (+7,1%), selon le dernier sondage mensuel du Meti.

La confiance des grandes entreprises manufacturières japonaises continue de remonter, malgré la recrudescence du Covid-19 dans le monde, mais reste encore en territoire négatif (-10) selon le dernier baromètre de confiance trimestriel Tankan publié mi-décembre par la Banque du Japon.

