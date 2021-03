Japon: la production industrielle a rechuté en février

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon a rechuté plus que prévu en février (-2,1% sur un mois), après son fort rebond de janvier, selon des données préliminaires publiées mercredi. Les économistes sondés par Bloomberg prévoyaient une diminution de 1,3%, après une poussée de 4,3% en janvier consécutive à deux mois de baisse.

Cette rechute plus forte qu'attendue par les analystes est notamment imputable à l'impact du puissant séisme qui a secoué le nord-est du Japon mi-février, provoquant l'interruption temporaire de la production de plusieurs grands groupes dont Toyota, Nissan ou Renesas (semi-conducteurs).

Les véhicules motorisés, les machines-outils électriques et les équipements électroniques pour le secteur de l'information et de la communication, et les produits chimiques ont principalement contribué à la baisse, a précisé le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti) dans un communiqué.

Les expéditions de biens manufacturés nippons ont reculé en février (-1,5%), pour la première fois en trois mois, sous l'effet des congés du Nouvel an lunaire dans plusieurs pays asiatiques mais aussi des intempéries hivernales aux Etats-Unis. Les stocks ont reculé de 1% sur un mois.

Les entreprises manufacturières japonaises prévoient une nouvelle baisse de 1,9% de leur production en mars, mais attendent un fort rebond de 9,3% en avril, selon le dernier sondage mensuel du Meti.

afp/vj