Japon: la production industrielle augmente moins qu'attendu en avril

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle a augmenté de 2,5% sur un mois en avril au Japon grâce à de solides exportations, selon des données préliminaires publiées lundi. La pénurie de semi-conducteurs et son impact sur la fabrication de véhicules est cependant venue limiter l'expansion.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg prévoyait ainsi une hausse plus importante (+3,9%) de la production industrielle sur un mois, après un rebond de 1,7% en mars consécutif à une chute de 1,3% en février.

Les machines-outils d'usage général et pour les entreprises, et les machines électriques et les équipements électroniques pour le secteur de l'information et de la communication ont principalement contribué à la hausse, a précisé le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti) dans un communiqué.

Les expéditions de biens manufacturés nippons ont augmenté de 2,6% sur un mois en avril, tandis que les stocks ont reculé de 0,1%. Les entreprises manufacturières japonaises prévoient un recul de 1,7% de leur production en mai avant un vif rebond de 5% en juin, selon le dernier sondage mensuel du Meti.

afp/vj