Japon: la production industrielle chute, le chômage recule encore en juin

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon, indicateur mensuel extrêmement volatil, a nettement chuté en juin, selon les chiffres préliminaires annoncés mardi, tandis que le taux de chômage a continué de refluer.

Le mois dernier, la production des usines de l'archipel a dévissé de 3,6% par rapport à son niveau de mai, en grande partie en raison d'une fabrication amoindrie dans les secteurs de l'automobile, des équipements électroniques ou encore des machines industrielles. Le ministère de l'Industrie affinera ses statistiques au milieu du mois prochain.

Querelle sino-américaine

Le gouvernement ne donne aucune explication sur les raisons précises de ce reflux, mais parmi les secteurs concernés se trouvent ceux qui, indirectement, sont le plus touchés par la querelle commerciale sino-américaine.

Quand Washington durcit les conditions d'importation sur son sol de produits fabriqués en Chine, les industriels chinois commandent moins de composants et équipements aux entreprises japonaises, notamment celles qui fournissent des semi-conducteurs ou des outils d'assemblage (bras robotisés, presse, etc.) et de contrôle.

Les pourparlers à haut niveau entre les deux premières puissances mondiales doivent reprendre cette semaine à Pékin, mais nul ne s'attend à une résolution immédiate du conflit qui dure désormais depuis plus d'un an et a des répercussions visibles sur les résultats des entreprises japonaises.

Les firmes nippones sont néanmoins très flexibles et ajustent au mois le mois leurs sorties d'usine et stocks en fonction de la demande réelle, d'où la volatilité extrême des indicateurs. Les stocks ont augmenté de 0,3% en juin et les livraisons ont décliné de 3,3%.

Les entrepreneurs, interrogés par le ministère, escomptent un rebond de 2,7% de la production pour juillet et une hausse modérée de 0,8% en août, des données à prendre cependant avec une grande prudence car la réalité tend à être très souvent différente de la perception qu'en avaient les industriels a priori.

30 millions de travailleuses

Le taux de chômage est de son côté tombé à 2,3% de la population active (-0,1 point), une évolution qui souligne une fois de plus une pénurie de main-d'oeuvre affectant plusieurs secteurs, dont ceux du petit commerce, de la construction ou des soins aux enfants et personnes âgées.

Il s'agit du taux intégral, c'est-à-dire ne tenant pas compte des personnes qui ont travaillé ne serait-ce qu'une heure dans le mois considéré.

En juin, le taux de chômage des femmes a diminué de 0,2 point à 2,0% tandis que celui des hommes a progressé de 0,1 point à 2,6%.

Pour la première fois depuis que ces statistiques mensuelles existent, plus de 30 millions de femmes exercent une activité (et 650.000 cherchent un emploi), a précisé le ministère. Le nombre d'hommes au travail est quant à lui de 37,4 millions (sans compter les 970.000 étant en quête de poste).

