Japon: la production industrielle de novembre revue en baisse

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle du Japon a régressé de 0,5% en novembre sur un mois, alors qu'elle était stable selon une première estimation publiée fin décembre, confirmant la fin d'une série de cinq mois de hausse d'affilée.

L'aggravation de la pandémie mondiale, y compris au Japon, a ainsi pesé plus que prévu sur le secteur manufacturier nippon, dépendant en grande partie de la vigueur de ses exportations.

Les expéditions de produits industriels japonais ont ainsi reculé de 1,2% en novembre sur un an (contre -0,9% lors de la première estimation), et les stocks ont diminué de 1,5% (au lieu de -1,1%), a détaillé lundi le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

La recrudescence de la pandémie, qui a contraint le gouvernement japonais à réinstaurer l'état d'urgence dans une grande partie du pays ce mois-ci, n'augure rien de bon pour la production industrielle en ce début d'année.

Une rechute du PIB nippon paraît inévitable au premier trimestre 2021, selon les économistes. Les chiffres préliminaires du PIB national au quatrième trimestre et sur l'ensemble de 2020 sont quant à eux attendus mi-février.

