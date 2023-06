Tokyo (awp/afp) - La production industrielle du Japon a été révisée à la hausse, à +0,7% sur un mois, contre -0,4% lors de l'estimation initiale fin mai, selon de nouveaux chiffres publiées mardi par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Cet indicateur est très fluctuant d'un mois sur l'autre et ses données varient souvent par rapport aux chiffres préliminaires.

Les économistes avaient été surpris par la première estimation d'un recul pour le mois d'avril, et cette légère hausse marque finalement un troisième mois d'affilée d'amélioration de la production industrielle de la troisième économie mondiale, en variation mensuelle.

Le PIB nippon au premier trimestre 2023 a été récemment revu à la hausse lui aussi (+0,7% sur un trimestre), grâce à des investissements non résidentiels plus importants que prévu des entreprises privées, qui ont visiblement profité de l'amélioration de la situation sur les chaînes d'approvisionnement.

Dans les mois à venir, le ralentissement économique mondial devrait toutefois continuer de peser sur les exportations nippones, lesquelles ont déjà nettement faibli au premier trimestre par rapport à fin 2022.

Sur un an, les exportations nippones ont atteint en mai leur taux de croissance le plus poussif depuis plus de deux ans (+0,6%), selon des chiffres publiés la semaine dernière.

