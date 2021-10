Japon: le chômage est resté stable en août, à 2,8% de la population active

Tokyo (awp/afp) - Le taux de chômage au Japon est resté stable en août, à 2,8% comme en juillet, en dépit d'une vague record d'infections au Covid-19 dans le pays cet été, selon des chiffres officiels publiés vendredi. Les économistes sondés par Bloomberg s'attendaient au contraire à une légère hausse du chômage en août, à 2,9% des actifs.

La résilience du marché de l'emploi japonais, avec un taux de chômage toujours très bas malgré la crise sanitaire, est due notamment à la pénurie de main-d'oeuvre qui touche de nombreux secteurs d'activité du fait du fort déclin démographique dans le pays. Ce contexte particulier dans l'archipel nippon fait que les entreprises évitent généralement de licencier leurs salariés, préférant recourir au chômage partiel quand la conjoncture est défavorable.

Le ratio entre l'offre et de la demande d'emploi était de 1,14 en août, ce qui veut dire qu'il y avait 114 offres d'emploi pour 100 demandes. Ce ratio a à peine varié par rapport à juillet (1,15), où il avait retrouvé son niveau le plus élevé depuis plus d'un an. La situation n'est pas rose pour autant pour les travailleurs au Japon, beaucoup d'emplois étant précaires et mal rémunérés. C'est notamment le cas dans les services, le secteur le plus affecté par ailleurs par les restrictions mises en place contre la pandémie au Japon.

Ces mesures ont toutefois pris fin cette semaine, à la faveur d'une nette amélioration sur le front sanitaire ces dernières semaines dans le pays. "Avec la levée des restrictions, la faiblesse des chiffres quotidiens de nouveaux cas (d'infections au Covid-19, NDLR) et 60% de la population complètement vaccinée, l'emploi devrait rebondir à ses niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin de l'année", a estimé Tom Learmouth de Capital Economics dans une note, prédisant un taux de chômage "autour de 2,5%" fin 2021.

