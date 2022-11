Japon: le chômage stable en octobre, à 2,6%

Tokyo (awp/afp) - Le taux de chômage au Japon est resté stable en octobre à 2,6% de la population active, selon des données ajustées des variations saisonnières publiées mardi par le ministère des Affaires intérieures.

Le chômage est très faible et stable dans l'archipel nippon, confronté à une pénurie de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs du fait de son fort vieillissement démographique.

Le ratio entre les offres et les demandes d'emploi a ainsi de nouveau progressé, pour le 10e mois d'affilée, pour revenir à son plus haut niveau depuis avril 2020, à 1,35 (contre 1,34 en septembre). Cela signifie qu'il y avait en octobre 135 offres d'emploi pour 100 demandes.

"Même si ce ratio présage un nouveau renforcement du marché du travail, nous ne prévoyons cependant plus de baisse du taux de chômage en 2023", a commenté Darren Tay dans une note de Capital Economics.

En effet, "l'économie sera en récession au premier semestre, le ralentissement économique mondial pesant sur les exportations et sur les investissements des entreprises", a-t-il ajouté.

Le taux de chômage très bas au Japon masque par ailleurs de profondes inégalités de salaires et de conditions de travail entre d'un côté les travailleurs dits "réguliers", employés à temps plein, et les "irréguliers" (contrats à temps partiel, intérim, etc.) qui composent plus de 30% de la population active.

Ces emplois irréguliers, plus précaires, concernent davantage les femmes et la catégorie des services.

