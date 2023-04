Tokyo (awp/afp) - La production industrielle de février au Japon a été légèrement révisée mercredi à la hausse, mais son net rebond sur un mois (+4,6%) s'explique principalement par l'impact des congés du Nouvel an lunaire en Chine, tombés cette année en janvier.

La première estimation de la production industrielle nippone en février, publiée fin mars par le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti), était de +4,5%, après une chute de 5,3% en janvier à cause de la période du Nouvel an lunaire, où l'activité économique en Chine tourne au ralenti.

Les expéditions de produits manufacturés japonais ont augmenté de 3,9% sur un mois (contre +3,6% selon la première estimation) tandis que les stocks ont progressé de 1,3% (contre +1,4% précédemment), selon les données révisées du Meti.

En comparaison sur un an, la production industrielle nippone est en repli depuis novembre dernier (-0,5% en février sur un an).

