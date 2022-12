Japon: le taux de chômage est descendu à 2,5% en novembre

Tokyo (awp/afp) - Le taux de chômage au Japon a légèrement baissé en novembre pour s'établir à 2,5% de la population active, selon des données corrigées des variations saisonnières publiées mardi par le ministère des Affaires intérieures.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à un taux stable à 2,6% comme en septembre-octobre.

Le secteur des services, notamment l'hôtellerie-restauration, continue de bénéficier de la réouverture totale du Japon aux visiteurs étrangers depuis début octobre et de généreuses subventions publiques encourageant le tourisme intérieur.

Cependant le ratio entre les offres et les demandes d'emploi, qui avait augmenté les dix mois précédents, est resté stable à 1,35. Ce qui signifie qu'il y avait 135 offres d'emploi pour 100 demandes.

"La faible demande extérieure a probablement pesé sur le recrutement dans l'industrie", a estimé Yuki Masujima dans une note de Bloomberg Economics.

Selon cet analyste, cela n'augure pas des hausses de salaires suffisamment fortes en 2023, qui seraient capables de générer le cercle économique vertueux que la Banque du Japon appelle de ses voeux (hausse modérée des prix augmentant les ventes et bénéfices des entreprises, faisant ainsi grimper les salaires et donc la consommation, et ainsi de nouveau les prix).

La Banque du Japon avait surpris les marchés financiers il y a une semaine en ajustant légèrement sa politique monétaire ultra-accommodante. Mais selon son gouverneur Haruhiko Kuroda, il ne s'agissait nullement d'une première étape vers une normalisation de son cap.

