Tokyo (awp/afp) - Le Japon a vu ses exportations reculer en juillet pour la première fois en près de deux ans et demi selon des données publiées jeudi, un mauvais signe pour la croissance du pays, soutenue au deuxième trimestre par son commerce extérieur.

Les exportations japonaises ont cédé 0,3% sur un an selon les chiffres du ministère des Finances, leur premier repli depuis février 2021.

Elles ont principalement souffert à destination de la Chine (-13,4%), important partenaire économique du Japon, notamment dans les secteur automobile et des biens manufacturés. Les expéditions ont en revanche progressé vers les Etats-Unis (+13,5%) et l'Europe occidentale (+16,3%).

Les importations de l'archipel ont également reculé en juillet (-13,5% sur un an), soit leur plus fort déclin depuis septembre 2020. Celles en provenance de Chine ont chuté de 13,9%, et les biens importés des Etats-Unis ont reculé de 11,2%. Les importations en provenance d'Europe occidentale ont en revanche bondi de 22,9%.

Le Japon, dont la balance commerciale était redevenue positive le mois précédent pour la première fois en près de deux ans, a connu en juillet un déficit commercial de 78,7 milliards de yens (494 millions d'euros).

"Les données commerciales de juillet suggèrent que l'énorme impulsion donnée par les exportations nettes au deuxième trimestre se dissipera au cours du troisième, ce qui entraînera un net ralentissement de la croissance du PIB", a commenté Marcel Thieliant dans une note de Capital Economics.

L'archipel a connu entre avril et juin sa plus forte croissance trimestrielle depuis fin 2020 (+1,5% sur un trimestre en données ajustées des variations saisonnières), portée par la hausse de ses exportations alors que les perturbations des chaînes d'approvisionnement s'estompaient dans le secteur automobile, et par la chute de ses importations sur fond de baisse des cours mondiaux des hydrocarbures.

