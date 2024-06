Tokyo (awp/afp) - Les exportations du Japon ont bondi de 13,5% sur un an en mai, leur plus forte croissance en un an et demi en raison de la faiblesse du yen, un facteur qui renchérit par ailleurs les importations de l'archipel.

Il s'agit du sixième mois consécutif d'augmentation des expéditions nippones, et de la plus forte croissance depuis novembre 2022, au-delà des attentes du consensus d'économistes sondés par l'agence Bloomberg (+12,7%).

Les exportations japonaises ont progressé en valeur le mois dernier à destination de la Chine (+17,8%) et des Etats-Unis (+23,9%), mais ont reculé de 6,5% vers l'Europe occidentale.

Les expéditions de véhicules ont notamment grimpé (+13,6% en valeur), après la reprise des opérations de plusieurs constructeurs automobiles dont Daihatsu, filiale de Toyota, interrompues à la suite d'un scandale d'irrégularités dans des tests d'homologation fin décembre.

Les importations de l'archipel ont également progressé en mai (+9,5% en valeur), également affectées par la baisse du yen, aussi bien en provenance de Chine (+12,3%) que des Etats-Unis (+29,7%) et d'Europe occidentale (+5,5%).

Le Japon a enregistré en mai un déficit commercial d'environ 1221,3 milliards de yens (6,8 milliards de francs suisses au taux actuel).

Qu'il s'agisse des importations ou des exportations, "l'augmentation de la valeur des échanges s'explique principalement par la hausse des prix due à l'affaiblissement marqué du yen plutôt que par une amélioration sensible des volumes", a commenté Marcel Thieliant dans une note de Capital Economics.

"Les volumes d'échanges ont peu varié en mai, ce qui suggère que le commerce (extérieur) a légèrement freiné la croissance du PIB ce trimestre", comme au précédent, a-t-il ajouté.

afp/ol