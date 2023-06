Les salaires réels au Japon ont baissé pour le 13e mois consécutif en avril, selon les données du gouvernement mardi, ce qui indique que la reprise des salaires reste lente face à la hausse persistante de l'inflation des prix à la consommation.

En mars, les grandes entreprises japonaises ont accepté de proposer les plus fortes augmentations de salaires depuis trois décennies lors des négociations avec les syndicats, alors qu'elles font face à des pressions pour compenser la hausse du coût de la vie pour les employés. Cependant, les données de mardi suggèrent qu'il faudra un certain temps pour que cette hausse des salaires se fasse sentir.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a souligné la nécessité de maintenir une politique très souple pour atteindre l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale d'une manière durable et stable, accompagnée d'augmentations de salaires.

Les salaires réels corrigés de l'inflation, baromètre du pouvoir d'achat des ménages, ont baissé de 3,0 % en avril par rapport à l'année précédente, soit une baisse plus rapide que la baisse révisée de 2,3 % enregistrée en mars.

L'indice des prix à la consommation utilisé par le ministère pour calculer les salaires réels, qui inclut les prix des aliments frais mais exclut l'équivalent du loyer pour les propriétaires, a augmenté de 4,1 % en avril, après une hausse de 3,8 % en mars.

La croissance de l'indice d'inflation a pesé sur les salaires réels.

Le total des gains en espèces, ou salaires nominaux, a augmenté de 1,0 % en glissement annuel en avril, soit un léger ralentissement par rapport à la hausse révisée de 1,3 % en mars.

La rémunération des heures supplémentaires, qui est un indicateur de l'activité des entreprises, a diminué de 0,3 % en avril par rapport à l'année précédente, après une croissance révisée de 1,2 % le mois précédent.

Les paiements spéciaux ont légèrement augmenté de 0,2% en avril, après une hausse révisée de 11,6% en mars.

Le tableau ci-dessous présente les données préliminaires pour les revenus mensuels et le nombre de travailleurs en avril :

----------------------------------------------------------------

Paiements (montant) (variation annuelle en %)

Total des revenus en espèces 285 176 yens (2 033 $) +1,0

-Salaire mensuel 273 554 yens +1,1

-Salaire régulier 253 855 yens +1,1

-Rémunération des heures supplémentaires 19 699 yens -0,3

-Paiements spéciaux 11 622 yens +0,2

----------------------------------------------------------------

Nombre de travailleurs (millions) (variation annuelle en %)

Ensemble 51.987 +1,7

-Employés généraux 35.669 +1.3

-Employés à temps partiel 16.318 +2.4

----------------------------------------------------------------

Le ministère du travail définit les "travailleurs" comme 1) les personnes employées depuis plus d'un mois dans une entreprise employant plus de cinq personnes, ou 2) les personnes employées sur une base journalière ou ayant un contrat de moins d'un mois mais ayant travaillé plus de 18 jours au cours des deux mois précédant l'enquête, dans une entreprise employant plus de cinq personnes.

Pour consulter les tableaux complets, visitez le site web du ministère du travail à l'adresse suivante :

(1 $ = 140,2600 yens)