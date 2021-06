Japon: nouveau bond des ventes automobiles en mai sur un an

Tokyo (awp/afp) - Les ventes de véhicules neufs au Japon ont grimpé de 30,9% en mai sur un an, un bond expliqué par un effet de base très favorable, alors que l'activité subissait un an plus tôt un coup d'arrêt lié à la pandémie.

Un total de 193.750 voitures, camions et bus neufs ont été écoulés dans le pays le mois dernier, selon des données de l'association japonaise des concessionnaires automobiles (Jada).

Cette forte hausse, encore plus forte que celle d'avril (+22,2% sur un an), représente toutefois une baisse de quelque 8% sur un mois, mais cet indicateur est très volatil d'un mois à l'autre.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs affecte par ailleurs la production automobile japonaise depuis plusieurs mois.

Les ventes automobiles au Japon avaient été laminées au printemps 2020, durant le premier état d'urgence mis en place au niveau national face à la pandémie, qui avait paralysé des pans entiers de l'activité économique.

Dans le détail, les ventes nationales sur un an de Toyota (incluant sa marque de luxe Lexus) ont rebondi de 29,8% en avril sur un an et celles de Nissan de 36,5%, tandis que celles de Honda ont en revanche décliné de 5%.

Du côté des "kei cars", mini-voitures japonaises dotées d'une motorisation égale ou inférieure à 660 cm3, 125.568 d'entre elles ont été écoulées le mois dernier, un sursaut de 78,6% sur un an, selon des statistiques de l'association japonaise de ce sous-segment automobile.

Toutes catégories de véhicules confondues (incluant les "kei cars"), les ventes en volume de marques automobiles japonaises en mars ont ainsi augmenté de 46,3% à 319.318 unités, selon un calcul de l'AFP.

afp/al