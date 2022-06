Japon: nouveau déficit commercial record en 8 ans en mai

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a accusé en mai un nouveau déficit commercial record depuis plus de huit ans, alors que la chute du yen rend encore plus douloureuse la flambée des coûts des importations, selon des données officielles publiées jeudi.

Le déficit commercial japonais s'est élevé le mois dernier à 2384,7 milliards de yens (17,7 milliards de francs suisses au cours actuel), un nouveau plus haut depuis janvier 2014.

Il s'agit par ailleurs du dixième mois consécutif de déficit commercial du pays, la plus longue série négative qu'il ait connue depuis 2015.

A cause de l'explosion des prix de l'énergie et d'autres matières premières sur fond de la guerre en Ukraine, un phénomène aggravé par le plongeon du yen, le coût des importations japonaises en mai a grimpé de 48,9% sur un an à 9.636,7 milliards de yens (68,7 milliards d'euros).

C'est un nouveau plus haut historique pour des importations du Japon sur un mois, a précisé le ministère des Finances dans son communiqué.

En cause, les importations japonaises d'hydrocarbures, qui ont notamment décollé de 147,8% en valeur le mois dernier.

Le yen a atteint en début de semaine un nouveau plus bas face au dollar depuis 1998, ayant déjà perdu plus de 14% par rapport au billet vert depuis le début de l'année. Sa chute est notamment liée à l'écart croissant entre la politique monétaire toujours ultra-accommodante de la Banque du Japon et le resserrement monétaire de la Fed aux Etats-Unis.

Le déficit commercial du Japon et la convalescence persistante de son économie après le Covid-19 ne font qu'empirer le plongeon de sa monnaie.

Les exportations nippones ont toutefois également progressé en mai sur un an (+15,8%) à 7252 milliards de yens à la faveur notamment d'un impact moins important qu'en avril des confinements sanitaires en Chine sur le commerce international.

Le déclin des exportations japonaises vers la Chine s'est limité à 0,2% en valeur le mois dernier, alors qu'elles s'étaient repliées de 5,9% en avril. Et les importations nippones de produits chinois sont fortement reparties à la hausse en mai (+25,8%).

