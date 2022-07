Japon: nouveau fort déficit commercial en juin

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a accusé en juin un nouveau fort déficit commercial, alors que le coût des importations est renchéri par la faiblesse du yen face au dollar et la flambée du prix de l'énergie et des matières premières.

Les importations japonaises ont grimpé de 46,1% sur un an le mois dernier à 10.012,2 milliards de yens (71,1 milliards d'euros), selon des données gouvernementales publiées jeudi. Sur la même période, les exportations nippones ont augmenté de 19,4% à 8.628,4 milliards de yens (61,3 milliards d'euros).

La balance commerciale japonaise est dans le rouge pour le onzième mois consécutif, avec un déficit de 1383,8 milliards de yens (9,8 milliards d'euros). Les coûts d'importations du Japon, notamment d'énergie, se sont nettement alourdis depuis plusieurs mois sous l'effet de la guerre en Ukraine et des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées en partie aux confinements sanitaires en Chine.

Les importations japonaises d'hydrocarbures ont ainsi décollé de 137,2% le mois dernier, et celles de nourriture de 32,8%. Le yen évolue par ailleurs à des plus bas face au dollar depuis 1998, alors que le grand écart entre la politique monétaire ultra-accomodante de la Banque du Japon et les resserrements observés ailleurs, notamment aux Etats-Unis, continuent de peser sur le taux de change.

La Banque du Japon a comme attendu laissé inchangé sa politique monétaire ultra-accommodante. Yuki Masujima de Bloomberg Economics s'attendait cependant à une légère diminution du déficit commercial en juillet. "La facture des importations va augmenter à un rythme plus lent en lien avec un prix des matières premières moins haut", a-t-il jugé, ajoutant que la réouverture de l'économie à Shanghai après les confinements devrait aussi soutenir les exportations.

afp/vj