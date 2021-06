Japon: nouvelle augmentation du chômage en mai

Tokyo (awp/afp) - Le taux de chômage au Japon s'est fixé à 3% en mai, contre 2,8% en avril, selon des données officielles publiées mardi, alors que l'état d'urgence face à la pandémie pesait toujours sur l'activité économique, surtout dans les services.

Même si ce taux demeure très faible, c'est le plus haut niveau du chômage au Japon depuis le début de l'année.

Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à un taux de 2,9%. Le chômage avait déjà progressé de 0,2 point de pourcentage en avril par rapport à mars.

Le ratio entre l'offre et la demande d'emploi est resté stable à 1,09 le mois dernier, signifiant qu'il y avait 109 offres d'emploi pour 100 demandes.

Du fait de son fort déclin démographique (près de 29% de la population nationale est âgée de 65 ans et plus) et de son recours très limité à l'immigration, le Japon souffre d'une pénurie de main-d'oeuvre chronique.

Aussi les employeurs préfèrent éviter les licenciements, malgré une conjoncture toujours difficile dans les services à la personne comme l'hôtellerie-restauration, en recourant par exemple au chômage partiel, qui concernait 2,1 millions de personnes en mai, un chiffre en petite hausse sur un mois.

Nombre de Japonais quittent aussi volontairement le marché du travail, et surtout des femmes, sur-représentées dans les services à la personne.

L'état d'urgence a été levé le 20 juin à Tokyo et dans huit autres départements de l'archipel. Mais des restrictions continuent à s'appliquer pour le moment dans la plupart d'entre eux, les bars et restaurants notamment devant continuer à fermer à 20H00.

afp/al