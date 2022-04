Japon: nouvelle poussée de l'inflation en mars, tirée par l'énergie

Tokyo (awp/afp) - Les prix à la consommation au Japon ont connu en mars leur plus forte accélération depuis plus de deux ans, sur fond de flambée des prix énergétiques intensifiée par la guerre en Ukraine, selon des statistiques publiées vendredi.

Les prix hors produits frais ont grimpé de 0,8% le mois dernier sur un an, une accélération encore très modeste par rapport à l'inflation élevée que subissent les Etats-Unis ou la zone euro, mais qui constitue néanmoins un plus haut pour le Japon depuis janvier 2020. Ce chiffre publié par le ministère des Affaires intérieures est conforme aux attentes du consensus d'économistes de l'agence Bloomberg, après +0,6% en février.

Cependant en excluant aussi l'énergie, les prix à la consommation sont restés orientés à la baisse (-0,7%, après -1% en février), ce qui démontre encore une fois la persistance de la faiblesse de la consommation des ménages nippons. L'inflation japonaise est aussi amoindrie par une comparaison défavorable sur un an en raison de la chute des tarifs des opérateurs de téléphonie mobile dans le pays début 2021, mais cet effet devrait bientôt s'effacer.

L'inflation globale (incluant les produits frais et l'énergie) s'est établie en mars à 1,2%, contre 0,9% en février, et nombre d'économistes s'attendent à ce qu'elle atteigne 2% très prochainement.

Statu quo monétaire malgré tout

La Banque du Japon (BoJ) court derrière cet objectif de 2% depuis près de dix ans, mais elle a clairement signifié ces dernières semaines qu'elle comptait maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante même si ce niveau était atteint dans les prochains mois. Car l'inflation importée, tirée par les coûts de l'énergie et d'autres matières premières, est très différente de l'inflation "saine" dont rêve la BoJ, induite par la demande et la croissance économique.

Le produit intérieur brut (PIB) nippon pourrait avoir reculé au premier trimestre, sous l'effet de la vague Omicron notamment qui a pesé sur la consommation des ménages. Le pouvoir d'achat des Japonais est par ailleurs fragilisé par la hausse des prix de l'énergie et de nombreux produits alimentaires, et il est aussi miné par la chute du cours du yen, récemment retombé à son plus bas niveau depuis 20 ans face au dollar.

La dépréciation accrue du yen s'explique principalement par l'écart grandissant entre la politique de la BoJ et le resserrement monétaire en train d'être durci aux Etats-Unis face à une inflation beaucoup plus élevée dans ce pays. Ce mouvement de change devenu vertigineux ces dernières semaines représente un autre casse-tête pour le gouvernement japonais et la BoJ.

Mais l'institution monétaire continue pour l'instant à estimer que les avantages de la baisse du yen, favorable notamment aux entreprises nippones tournées vers l'international, l'emportent sur les inconvénients. La prochaine décision de politique monétaire de la BoJ est prévue jeudi prochain, date à laquelle elle va aussi réviser ses prévisions de croissance et d'inflation pour le Japon.

"Alors que l'inflation globale devrait rester autour de 2% jusqu'à la fin de l'année, la Banque du Japon ne va pas y répondre en durcissant sa politique monétaire, vu que des pressions sur les prix tirées par la demande intérieure restent non-existantes", a commenté vendredi Tom Learmouth dans une note de Capital Economics.

afp/vj