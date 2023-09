Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon est restée stable en août sur un mois selon des données préliminaires publiées vendredi. La stabilité reflète notamment la faiblesse de la demande extérieure sur fond de ralentissement économique mondial.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg avait tablé sur un nouveau recul de 0,8%, après une baisse de 1,8% en juillet. Les expéditions de biens manufacturés japonais en août sont restées quasiment stables (+0,1%), tandis que les stocks ont diminué de 1,7%, selon des chiffres du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Les secteurs où la production a le plus progressé sont celui des produits pétroliers et charbonniers et des machines électriques et équipements électroniques, selon le Meti. Les entreprises industrielles, sondées par le ministère, s'attendent par ailleurs à un net rebond de leur production en septembre (+5,8%) et en octobre.

"Même en tenant compte du caractère habituellement optimiste de ces projections, elles pointent vers une augmentation de la production de 2 à 3% en septembre, ce qui signifierait que celle-ci n'aura que légèrement reflué sur l'ensemble du troisième trimestre", a commenté Marcel Thieliant dans une note de Capital Economics.

Les chiffres stables en août de la production industrielle, mais aussi des ventes au détail, publiés séparément vendredi, "laissent présager une nouvelle hausse satisfaisante du PIB au troisième trimestre (après +1,2% au deuxième, NDLR), ce qui veut dire que la récente +détente+ du marché du travail devrait s'inverser d'ici peu", a-t-il ajouté.

Le taux de chômage au Japon est resté stable à 2,7% en août, d'après des données corrigées des variations saisonnières publiées mardi par le ministère des Affaires intérieures. Le ratio entre les offres et les demandes d'emploi était lui aussi inchangé à 1,29, signifiant qu'il y avait 129 offres d'emploi pour 100 demandes.

