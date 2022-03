Japon : rebond en trompe-l'oeil de la consommation des ménages

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon a vivement progressé en janvier sur un an, selon des données publiées vendredi, mais cette hausse était bien plus liée à un effet de base favorable qu'à une dynamique retrouvée.

Les dépenses des ménages ont grimpé de 6,9% en janvier sur un an, leur première hausse sur 12 mois depuis juillet dernier et nettement au-dessus de la prévision médiane du consensus de l'agence Bloomberg (+3,4%).

Mais la comparaison par rapport à janvier 2021 a été très favorable, car à l'époque le gouvernement avait décrété un nouvel état d'urgence face à la pandémie, qui avait plombé la consommation.

Tokyo et d'autres départements japonais ont de nouveau mis en place des restrictions en janvier de cette année, le variant Omicron ayant provoqué une explosion des infections au Covid-19, mais il y a eu moins de limitations qu'un an plus tôt.

Des dépenses accrues pour les hôtels et autres logements de vacances, ainsi que pour les voyages et les transports ont ainsi été enregistrées en janvier sur un an, selon le ministère des Affaires intérieures.

Cependant l'impact d'Omicron a été visible en comparaison sur un mois : la consommation des ménages a reculé de 1,2% par rapport à décembre.

Sur un mois, "la consommation en janvier a été affectée par la résurgence de la pandémie et les restrictions qui ont suivi", a souligné vendredi dans une note Shuji Tonouchi, économiste de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Les achats dans la restauration, les transports et les loisirs ont ainsi tous décliné sur un mois, a-t-il relevé, et les ventes automobiles ont par ailleurs continué de pâtir des difficultés de production dues aux perturbations des chaînes d'approvisionnement.

La consommation des ménages japonais "devrait rester morose en février", et l'envolée actuelle des prix des matières premières sur fond de l'invasion russe de l'Ukraine "va affecter les revenus réels et la consommation", a encore prévenu M. Tonouchi.

