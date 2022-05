Japon: recul de la production industrielle en avril

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon a reculé de 1,3% en avril sur un mois selon des données préliminaires publiées mardi, alors que les confinements en Chine et la flambée des coûts aggravée par la guerre en Ukraine continuent de peser sur l'activité manufacturière.

Les économistes du consensus de l'agence Bloomberg s'attendaient à une baisse moins forte 0,2%, après +0,3% en mars.

Les expéditions de biens manufacturés nippons ont stagné en avril et les stocks ont reculé de 2,5%, selon le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Les composants et équipements électroniques, les machines-outils et les véhicules à moteur ont le plus contribué à la baisse de la production industrielle le mois dernier, a précisé le ministère.

Les confinements en Chine face à la pandémie, qui continuent de peser sur les chaînes d'approvisionnement, ainsi que la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, exacerbée par l'invasion russe en Ukraine, pourraient contribuer à engourdir le rebond de l'économie japonaise attendu au deuxième trimestre.

"Les perturbations des chaînes d'approvisionnement dues aux confinements chinois ont probablement empêché les acteurs du secteur manufacturier d'accroître leur production pour rattraper leurs commandes", a commenté Yuki Masujima de Bloomberg Economics.

"Certains ont sans doute choisi de différer leur production à cause des prix élevés des matières premières", a-t-il ajouté.

Les industriels sondés chaque mois par le Meti s'attendent à un rebond de leur production en mai (+4,8%) et en juin.

afp/buc