Japon: recul marginal de la consommation des ménages en février

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon a légèrement reculé en février (-0,3% sur un an), mais a résisté bien mieux que prévu, les Japonais ayant multiplié les achats par précaution face au coronavirus, selon des chiffres officiels publiés mardi.

Les économistes du consensus de l'agence Bloomberg s'attendaient à une baisse nettement plus marquée (-3,4%), alors que la consommation des ménages au Japon était systématiquement en net repli depuis un relèvement de la TVA en octobre dernier.

Mais dès février, les Japonais ont commencé à accumuler des biens de première nécessité dans la perspective d'une aggravation de la crise du coronavirus, qui s'est confirmée par la suite.

Les Japonais ont notamment dévalisé les rayons de produits d'hygiène, comme le papier-toilette et les désinfectants.

Leurs dépenses en meubles et autres articles de maison ont ainsi grimpé de 8,3% sur un an en février, leurs achats de produits de santé de 7,8% et leurs dépenses alimentaires de 4,2%, selon les chiffres du ministère des Affaires intérieures.

Une rechute de la consommation des ménages est toutefois à prévoir en mars, alors que les cas de Covid-19 commençaient à se multiplier dans le pays.

La confiance des ménages nippons est par ailleurs tombée le mois dernier à son plus bas niveau depuis 2009, selon un baromètre du gouvernement publié lundi.

Le Premier ministre Shinzo Abe compte déclarer dès ce mardi l'état d'urgence pour plusieurs régions du pays face à la crise sanitaire, dont les métropoles géantes de Tokyo et Osaka.

Ce dispositif prévu sur un mois ne prévoit pas un confinement drastique des habitants, mais les sorties non indispensables vont être fortement déconseillées.

Pour amortir le choc sur l'économie du pays, M. Abe a aussi annoncé un plan historique de 108'000 milliards de yens (969 milliards de frabcs) pour soutenir l'économie nationale et qui doit comprendre des aides financières pour les ménages les plus modestes.

afp/jh