Japon: recul moins important du PIB au 1er trimestre

Tokyo (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) du Japon sur la période janvier-mars a baissé de 0,6% sur un trimestre, selon un chiffre révisé publié lundi par le gouvernement, une contraction moins importante que lors de la première estimation (-0,9%).

En rythme annuel, le PIB japonais a baissé de 2,2% au premier trimestre (contre -3,4% lors de la première estimation).

Ces chiffres moins mauvais que ceux annoncés il y a trois semaines s'expliquent par une révision en forte hausse des investissements non résidentiels des entreprises sur la période (+1,9% sur un trimestre) alors qu'un repli de 0,5% de ces investissements avait été initialement annoncé.

Cependant la tendance est demeurée négative pour les autres grandes composantes du PIB, comme la consommation des ménages (-0,8%, chiffre inchangé), les investissements publics (-0,6%, contre -0,4% auparavant) et les exportations (-6%, chiffre inchangé).

L'économie japonaise reste par ailleurs en récession technique, comme son PIB avait déjà chuté de 1,9% au quatrième trimestre, avant même la crise du coronavirus.

Et tous les voyants restent au rouge pour le deuxième trimestre, où la chute du PIB nippon s'annonce très brutale, avec en toile de fond la pandémie de coronavirus qui avait contraint le gouvernement à instaurer l'état d'urgence en avril-mai.

La consommation des ménages a ainsi plongé de 11,1% en avril sur un an, du jamais vu depuis le début de statistiques comparables en janvier 2001, selon des données officielles publiées en fin de semaine dernière.

Et les exportations japonaises ont dévissé en avril de 21,9% en valeur sur un an, leur plus forte chute mensuelle depuis 11 ans.

Pour éviter l'hémorragie, le gouvernement japonais a dégainé un plan d'aide record de 117.000 milliards de yens (près de 1.000 milliard d'euros) pour soutenir les entreprises et les ménages, et prévoit prochainement d'en lancer un deuxième de la même ampleur.

Ces plans représentent sur le papier près de 40% du PIB annuel nippon. Une partie conséquente des aides prévues consistent toutefois en des prêts.

afp/al