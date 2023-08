Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon s'est repliée de 2% en juillet sur un mois, selon des données préliminaires publiées jeudi, une baisse plus importante que prévu montrant que le ralentissement économique mondial commence à peser sur le secteur manufacturier nippon.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg avait tablé sur un recul de 1,4%, après une forte hausse de 2,4% en juin selon un chiffre révisé mi-août.

Les expéditions de biens manufacturiers japonais en juillet ont diminué de 2,1% par rapport à juin, tandis que les stocks ont augmenté de 0,9%, selon des chiffres du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Les secteurs des machines-outils, des appareils et composants électroniques ainsi que des machines électriques et équipements informatiques ont le plus contribué à la baisse de la production industrielle en juillet, selon le Meti.

Cependant d'après le sondage mensuel du ministère auprès des entreprises industrielles du pays, ces dernières s'attendent à un net rebond de leur production en août et septembre.

Les industriels japonais "pensent que le pire est passé", notamment parce que le puissant secteur automobile du pays a tourné la page des perturbations sur ses chaînes d'approvisionnement, a commenté Heron Lim de Moody's Analytics dans une note publiée jeudi.

Mais les produits destinés à l'export "font face à des vents contraires significatifs", sur fond notamment du ralentissement économique en Chine, a rappelé M. Lim.

Les exportations japonaises ont d'ailleurs légèrement reculé en juillet pour la première fois depuis plus de deux ans, selon des chiffres officiels publiés mi-août.

Le Japon a connu au deuxième trimestre la plus forte croissance de son PIB depuis fin 2020 (+1,5% sur un trimestre), mais les économistes s'accordent à dire que la seconde partie de l'année devrait être beaucoup moins rose.

afp/rq