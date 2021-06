Japon: repli de 1% du PIB au 1er trimestre à cause du Covid-19

Tokyo (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a baissé légèrement moins qu'initialement estimé au premier trimestre, selon des chiffres révisés publiés mardi, qui témoignent néanmoins du fort impact économique de la recrudescence du coronavirus dans l'archipel.

Le PIB de la troisième économie mondiale s'est ainsi replié de 1% sur la période janvier-mars par rapport au trimestre précédent, contre une estimation précédente publiée mi-mai de -1,3%.

Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à un recul de 1,2%, après un double rebond de +5,3% puis +2,8% sur les deux derniers trimestres de 2020.

Au premier trimestre 2021, la demande publique (dépenses du gouvernement, investissements publics), qui avait progressé tout au long de 2020 sous l'impact de plans de relance, a baissé moins qu'initialement estimé (-1% contre -1,6%).

La consommation des ménages a en revanche souffert davantage que lors de la première estimation (-1,5% contre -1,4% précédemment), plombée par l'aggravation de la crise sanitaire et le retour de l'état d'urgence dans plusieurs départements du pays en début d'année.

L'état d'urgence au Japon est toutefois beaucoup plus souple que les confinements imposés dans d'autres pays. Début 2021, il consistait essentiellement à demander aux bars et restaurants de fermer à 20H00 et à la population d'éviter les sorties non indispensables.

Les investissements non résidentiels des entreprises, qui avaient nettement rebondi fin 2020, ont rechuté de 1,2% (-1,4% lors de la première estimation), les exportations ont augmenté de 2,2% (contre +2,3% précédemment) et les importations progressé de 3,9% (contre +4%).

Une nouvelle contraction au deuxième trimestre, anticipée par certains économistes alors que la persistance de la pandémie a poussé les autorités à remettre en place un état d'urgence sur une partie du pays depuis fin avril, signifierait une retombée en récession du Japon.

Le pays avait connu en 2020 sa première récession depuis 2015, définie par une contraction du PIB sur au moins deux trimestres d'affilée.

D'autres analystes s'attendent cependant à un rebond dès le deuxième trimestre. Dans une note d'UBS, l'économiste Masamichi Adachi a ainsi souligné la solidité des exportations japonaises, qui devrait se maintenir en mai et juin selon les projections.

La consommation des ménages devrait quant à elle rester molle au deuxième trimestre, mais ne pas chuter plus qu'entre janvier et mars, toujours selon M. Adachi, s'attendant à une reprise graduelle à mesure des progrès de la campagne de vaccination au Japon.

afp/al