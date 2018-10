Japon: repli de l'excédent courant en août à cause du pétrole

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a enregistré un recul de son excédent courant en août, sous l'effet d'importations gonflées par la hausse des cours du pétrole, selon des données publiées mardi par le ministère des Finances.

Par rapport à un an auparavant, le surplus courant a diminué de 23,4% à 1.838,4 milliards de yens (14 milliards d'euros au cours actuel).

Malgré ce repli, la troisième économie du monde continue d'afficher un excédent important. Il s'agit du 50e mois dans le vert pour l'archipel, une performance qui irrite le président américain Donald Trump.

Des négociations commerciales doivent débuter sous peu pour tenter de réduire le déséquilibre des échanges entre les deux pays.

En août, le Japon a accusé un déficit commercial de 219,3 milliards de yens (vis-à-vis de l'ensemble des pays partenaires), à comparer à un excédent de 334,6 milliards un an plus tôt. Les exportations ont augmenté de 7,6% à 6.652,6 milliards de yens, tandis que les importations ont progressé de 17,5% à 6.871,9 milliards à cause d'un bond du montant consacré aux achats de pétrole brut et produits dérivés.

Le compte des services est lui aussi tombé dans le rouge.

Le compte des revenus primaires, qui reflète les gains liés aux investissements à l'étranger, a en revanche fait mieux avec un excédent en hausse de 1,8% (à 2.289,1 milliards de yens).

La balance des transactions courantes est un bon indicateur de la situation d'une économie par rapport au reste du monde, car elle prend en compte non seulement les échanges de biens mais aussi ceux des services, ainsi que les revenus liés aux investissements directs et ceux du travail, les transferts courants entre résidents et non résidents (prestations sociales, aide alimentaire par exemple).

afp/jh