Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon a nettement reculé en mars (-1,9% sur un an en termes réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation), selon des données gouvernementales publiées mardi, alors qu'une légère progression avait été anticipée par les économistes.

Il s'agit de la plus forte baisse de cet indicateur depuis mars 2022, reflétant l'impact de la hausse des prix à la consommation, qui se diffuse désormais plus largement dans l'économie nippone, au-delà du secteur de l'énergie.

L'inflation dans l'archipel nippon a commencé à ralentir depuis février, mais elle est restée stable en mars (3,1% hors produits frais), selon des chiffres publiés le mois dernier.

Cela fragilise le pouvoir d'achat des consommateurs nippons, déjà affecté par la faiblesse du yen depuis l'an dernier, une tendance de change qui renchérit les biens importés.

Le revenu réel moyen par ménage a ainsi chuté en mars (-4,5% sur un an), un sixième mois de déclin d'affilée et sa plus forte baisse depuis juillet dernier, selon des données publiées mardi par le ministère nippon des Affaires intérieures.

Et les salaires réels au Japon ont quant à eux reculé en mars pour un 12ème mois consécutif (-2,9% sur un an), selon des chiffres publiés séparément mardi par le ministère du Travail.

afp/buc