Japon: sixième mois d'affilée de déflation en janvier (-0,6% sur un an)

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a enregistré en janvier une baisse des prix à la consommation pour un sixième mois consécutif (-0,6% sur un an hors produits frais), selon des chiffres publiés vendredi par le ministère des Affaires intérieures.

Le déclin est essentiellement imputable à un net repli des prix de l'énergie (-6,3%). En excluant également cette catégorie, les prix à la consommation ont légèrement progressé (+0,1%).

La baisse des prix hors produits frais est conforme aux attentes du consensus Bloomberg et marque un ralentissement par rapport à celle de décembre (-1%), qui avait été la plus prononcée au Japon depuis dix ans.

La crise du coronavirus a sapé l'an dernier le moral et le pouvoir d'achat des ménages nippons, et la chute des prix du pétrole au printemps dernier se répercute tardivement sur d'autres tarifs énergétiques (gaz, électricité).

Les prix à la consommation avaient aussi été tirés à la baisse au second semestre 2020 par un programme du gouvernement subventionnant le tourisme intérieur au Japon. Mais ce dispositif a été suspendu fin décembre face à une recrudescence du Covid-19, ce qui a quelque peu soutenu les prix en janvier.

Tout en refusant de parler de "déflation", un terme qui effraie au Japon tant la baisse des prix a miné la croissance du pays dans les années 1990-2010 (les "décennies perdues"), la Banque du Japon anticipe actuellement une baisse de 0,5% des prix sur l'exercice 2020/21 qui se terminera le 31 mars.

Dans ses dernières prévisions formulées en janvier, la BoJ anticipe un retour timide de l'inflation sur l'exercice 2021/22 (0,5%), et à peine mieux en 2022/23 (0,7%).

Aussi le gouverneur de l'institution monétaire, Haruhiko Kuroda, a reconnu cette semaine devant le Parlement une évidence: l'objectif d'une inflation autour de 2% ne devrait pas être atteint avant 2024, au mieux.

La BoJ avait établi cet objectif en 2013 dès l'arrivée de M. Kuroda, dont le second et dernier mandat se terminera en avril 2023.

A l'issue de sa prochaine réunion (du 18 au 19 mars), la Banque du Japon doit rendre les conclusions d'une réflexion interne sur sa politique monétaire, initiée fin 2020.

L'institution a cependant déjà prévenu que cette auto-analyse ne remettrait pas en cause sa politique ultra-accommodante caractérisée notamment par des rachats d'actifs massifs, mais qu'elle visait au contraire à la rendre plus efficace et durable.

afp/ck