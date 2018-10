Japon: tensions commerciales et désastres pèsent sur le moral des industries

Tokyo (awp/afp) - Le baromètre de confiance des grandes entreprises manufacturières japonaises a accusé au troisième trimestre son troisième recul d'affilée, selon l'enquête "Tankan" publiée lundi par la Banque du Japon (BoJ), une série négative inédite depuis la crise financière de 2008.

Cet indicateur important de l'état d'esprit du monde des affaires, qui s'était hissé fin 2017 au plus haut en 11 ans, est depuis retombé. En cause, selon les économistes, la politique protectionniste du président américain Donald Trump et la série de catastrophes naturelles qui ont frappé cet été la troisième économie du monde.

L'indice ressort à +19, contre +21 précédemment, en deçà des prévisions des économistes interrogés par l'agence Bloomberg (+22). Il demeure cependant autour de ses meilleurs niveaux des 25 dernières années.

Yuki Masujima, analyste de Bloomberg Economics, mentionne "les risques accrus liés à la guerre commerciale États-Unis/Chine et la menace de nouveaux droits de douane américains".

La plupart des entreprises ont répondu à l'enquête avant l'annonce de l'ouverture de négociations entre Washington et Pékin, qui permet au secteur automobile d'échapper pour l'heure à des taxes.

En outre, le Japon a subi des catastrophes naturelles (inondations, typhons, séismes...) qui ont perturbé le fonctionnement de nombreuses usines ainsi que les transports, les circuits logistiques et le tourisme.

De fait, les grandes entreprises non manufacturières (secteurs des services), font elles aussi grise mine (-2 points, à +22).

Tous secteurs confondus, le moral des groupes japonais de premier plan a baissé d'un point (à +21).

'Prévisions optimistes'

La tendance est la même pour les sociétés de moyenne taille, dont la confiance a chuté de 3 points pour s'établir à +17, tandis que les plus petites entreprises se distinguent par une petite amélioration (+1 point à +12).

L'étude Tankan, menée auprès de près de 10.000 entreprises entre le 27 août et le 28 septembre, mesure la différence entre le pourcentage de sociétés qui jugent la situation favorable et celles qui la considèrent défavorable.

"La détérioration du moral des sociétés vient conforter l'idée d'un ralentissement de la croissance du PIB au troisième trimestre", après une forte progression au deuxième (+0,7%), a commenté Capital Economics dans une note.

"Toutefois les entreprises ont maintenu des prévisions d'investissements optimistes" malgré les incertitudes entourant la conjoncture mondiale, "ce qui suggère que les dépenses des entreprises vont rester un moteur-clé de la croissance", ajoute le cabinet d'études.

Elles peuvent compter sur une stabilité politique après la récente reconduction du Premier ministre conservateur Shinzo Abe à la tête du pays. Arrivé au pouvoir fin 2012, il a mis en oeuvre une stratégie de relance (les "Abenomics") largement saluée par les milieux d'affaires, même si ses détracteurs déplorent des réformes structurelles insuffisantes.

Les grandes groupes sont notamment rassurés par "la faiblesse du yen", un atout pour les exportateurs nippons, a estimé Hideo Kumano, de l'institut de recherche Dai-ichi, interrogé par l'AFP. Mais "la bataille qui se joue entre la première et la deuxième économie du monde ne peut être ignorée. L'impact va bientôt se faire sentir".

afp/ol