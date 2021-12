Japon: vers un budget annuel record, hausse continue des dépenses militaires

Tokyo (awp/afp) - Le gouvernement japonais a dévoilé vendredi un budget annuel record équivalent à 830 milliards d'euros pour l'exercice 2022/23, qui inclut une enveloppe d'un montant encore jamais atteint pour la défense du pays, dans un contexte géopolitique tendu.

Le budget de la défense nippone est en augmentation pour la dixième année consécutive alors que les tensions avec la Chine et les risques posés par la Corée du Nord inquiètent dans l'Archipel.

Réaffirmant sa préoccupation face à une situation sécuritaire régionale "de plus en plus grave" et se détériorant "à une vitesse inédite", le ministère japonais de la Défense a ainsi demandé pour le prochain exercice fiscal démarrant le 1er avril 2022 un budget record de 5400 milliards de yens (41,7 milliards d'euros).

Ce budget, supérieur aux 5300 milliards de yens initialement demandés pour l'exercice actuel, comprend notamment une enveloppe de 127,8 milliards de yens pour l'achat de 12 avions de chasse F-35.

Le ministère de la Défense a aussi dit vouloir accroître les capacités défensives du Japon dans l'espace et en termes de cybersécurité. Il avait par ailleurs annoncé fin novembre son intention de solliciter pour l'exercice fiscal en cours un budget additionnel de 773,8 milliards de yens.

Outre ces dépenses militaires, le budget total de 107'600 milliards de yens (830 milliards d'euros), dévoilé vendredi par le gouvernement et qui doit être examiné par le Parlement en début d'année prochaine, doit aussi permettre de financer en partie le plan de relance massif du Premier ministre Fumio Kishida.

Arrivé au pouvoir début octobre, le dirigeant japonais compte avec ce plan donner un coup de fouet à la troisième économie mondiale alors que la pandémie de Covid-19 s'éternise. L'une de ses mesures phares est la distribution d'une somme de 100'000 yens (772 euros) à tous les jeunes de 18 ans, à l'exception de ceux issus de familles à hauts revenus.

Bien que le gouvernement souhaite doper la croissance avec ce plan, certains analystes alertent sur le creusement de la dette japonaise, qui dépasse déjà 250% de son PIB selon le Fonds monétaire international.

afp/ck