Jay envoie ses Faucons en chasse

Après le bilan positif de la semaine précédente, la journée de lundi est plutôt partie en quenouille pour les marchés actions. Toute l'Europe a baissé, de -0,05% pour le SMI suisse très défensif à -1,1% pour le FTSE MIB italien plus cyclique. Le repli a été alimenté par les manifestations en Chine contre le pouvoir et sa politique zéro-covid, sans que l'on ait une idée précise des conséquences de ce mouvement. Aura-t-il des répercussions profondes ? Sera-t-il étouffé dans l'œuf ? Accélèrera-t-il la réouverture du pays ? Pèsera-t-il sur une dynamique économique déjà abîmée ? Notez que ces questions existentielles, les investisseurs n'ont plus l'air de se les poser ce matin puisque les marchés chinois, Hong Kong et Shanghai, s'offrent un très gros rebond, nettement supérieur aux pertes de la veille. Il est biberonné à un allègement des restrictions visant les groupes immobiliers du pays. Ils pourront à nouveau lever des fonds sur le marché. Pékin a multiplié les gestes d'assouplissement envers les promoteurs ces dernières semaines, pour tenter de relancer un secteur immobilier en proie à une crise historique.

Mais avant le rebond chinois du jour, qui n'est d'ailleurs pas plus inspirant que ça pour les autres places de la région, Wall Street a flanché hier soir. Les trois indices ont perdu environ 1,5%, pénalisés par la nette baisse des actions pétrolières après la chute du prix du baril (qui remonte d'ailleurs en flèche ce matin) et par la méforme de certaines grosses capitalisations. Apple en tête, qui a cédé 2,4% après les informations selon lesquelles la grogne social chez l'assembleur chinois Foxconn allait amputer la production d'iPhone de quelques millions d'unités dans les semaines à venir. Vous avez l'impression que ça part dans tous les sens au moindre frémissement ? Vous n'avez pas totalement tort.

Pour être parfaitement exact, l'agitation chinoise n'est pas la seule cause de la baisse des indices américains. Il faut y ajouter une escadrille de faucons de la Fed hier. Dans le bestiaire financier, les faucons sont les membres de la banque centrale qui défendent une ligne dure. Les investisseurs considèrent généralement qu'ils ne sont pas suffisamment pro-marchés et leur préfèrent les colombes, c’est-à-dire les membres de la Fed qui sont plus dociles. Parmi les membres du comité de politique monétaire de l'institution, certains sont étiquetés faucons, d'autres colombes, avec différentes nuances de fermeté ou de souplesse. Actuellement, être faucon signifie dire au marché "arrête de rêver, les hausses de taux ne sont pas finies et elles vont faire encore mal. Prends ça dans ta face". Être colombe est plus du genre "on a déjà fait la majeure partie du chemin avec de bons résultats, on entrevoit le bout du tunnel. Tu veux un câlin ?". Si vous aimez les bêtes, les marchés hébergent aussi des taureaux, des ours, des loups, des cygnes noir, des chats morts, des moutons, des tortues et même des licornes. Je vous en parlerai un jour.

Mais revenons à nos faucons. Quatre membres de la Fed se sont exprimés hier et ils n'étaient pas vraiment jouasses, même ceux qui prodiguent des câlins en temps normal. John Williams, qui n'a rien à voir avec le compositeur de musiques de films bien connu, entrevoit des taux plus élevés qu'il ne le pensait jusque-là. James Bullard, l'ultra-faucon du moment, a re-re-re-reprévenu que le marché se met le doigt dans l'œil bien profondément en étant confiant sur la trajectoire de l'inflation. Lael Brainard a mis en garde contre un excès d'optimisme sur l'évolution des prix et Loretta Mester a surenchéri en indiquant qu'aucune pause n'est envisagée sur le chemin de la hausse des taux. Si c'est pas une campagne de communication de rabat-joie, ça y ressemble rudement. On le sait, la Fed orchestre, avec ou sans John Williams d'ailleurs, le message qu'elle veut envoyer au marché, en utilisant les interventions publiques de ses membres pour l'affiner. On peut donc dire qu'elle a envoyé quelques coups de semonce hier, en attendant une allocution de son patron, Jerome Powell, demain en soirée.

Dans le reste de l'actualité, l'Allemagne publiera à 14h00 la première estimation de son inflation annuelle de novembre, qui devrait se dégonfler un peu après le +11,6% enregistré en octobre sous le coup de la flambée des prix de l'énergie. Pour autant, Christine ne baisse pas la garde, puisque la patronne de la BCE a clairement indiqué hier que le pic d'inflation n'est pas encore au pic dans la zone euro. Le pétrole fait toujours le yoyo avec un gros rebond après une grosse claque ce weekend. La tendance de fond reste toutefois plutôt baissière, craintes récessionnistes obligent, même si je n'ai aucun diplôme susceptible de vous garantir que ce que je dis est solide. J'ajoute les deux informations qui font la une des médias financiers ce nuit. La chute de FTX a fait de nouvelles victimes, BlockFi, qui dépose le bilan et Bitfront, qui va fermer ses portes. Pendant ce temps, Elon Musk engage le duel avec Apple, qui menacerait de bannir Twitter de son AppStore, aux dires du jacassier milliardaire.

En Asie Pacifique ce matin, la Chine flambe donc avec un Hang Seng en hausse de près de 4% à Hong Kong et un CSI300 qui s'adjuge 2,9% à Shanghai. Le KOSPI coréen en profite pour reprendre 1%. L'ASX australien est plus mesuré (+0,3%). Le Nikkei 225 japonais est lui en baisse de 0,5%. Les marchés occidentaux restent circonspects. L'ouverture européenne s'annonce hésitante, avec un léger biais haussier si l'on en croit les indicateurs avancés.

Les temps forts économiques du jour

L'indice de confiance des affaires de novembre en Europe (11h00) sera suivi de la première estimation de l'inflation allemande de novembre (14h00). Aux Etats-Unis, le marché prendra connaissance de l'indice des prix immobiliers (15h00) et de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board de novembre (16h00). Tout l'agenda macro ici.

L'euro remonte légèrement à 1,0375 USD. L'once d'or se maintient autour de 1750 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 85,75 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,71 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 3,71%. Le bitcoin s'échange autour de 16 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

Atlas Copco : ABG passe d'acheter à conserver en visant 140 SEK.

Barclays : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 299 à 318 GBp.

Boohoo : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 45 GBp.

Brenntag : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 65 EUR.

Cadeler : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 NOK.

Discoverie Group : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 930 à 1030 GBp.

Forbo : Research Partners reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1770 à 1650 CHF.

Fresenius Medical Care : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 51,80 à 49,05 EUR.

IMI : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 1510 GBp.

Kardex : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 192 à 184 CHF.

Koné : ABG passe de conserver à acheter en visant 56 EUR.

LondonMetric : Berenberg passe de vendre à conserver en visant 185 GBp.

Prada : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance en visant 48,50 HKD.

Rotork : UBS passe de neutre à acheter.

Solaria Energia : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 21,50 à 20 EUR.

Solvay : Credit Suisse passe de surperformance à sousperformance en visant 87 EUR.

Subsea 7 : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 100 à 125 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)