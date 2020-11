"Je n'ai pas perdu, mais"

Il n'a pas dit qu'il a perdu, mais il autorise son administration à lancer le processus de transition "dans l'intérêt supérieur du pays". Donald Trump a l'air de chercher une porte de sortie honorable aux Etats-Unis après avoir gesticulé et crié au complot. Le Président en fonction n'est pas du genre à concéder une défaite, c'est pourquoi il y a un "mais". Pourtant, les procédures de recours qu'il a initiées n'ont pas l'air d'aller beaucoup plus loin que les effets d'annonces et les recomptages menés jusque-là ne lui ont jamais permis d'étayer ses accusations. Et comme dans le même temps son camp se désolidarise doucement mais sûrement de lui, la normalisation institutionnelle – c’est-à-dire la reconnaissance de son rival comme 46e Président des Etats-Unis - semble n'être plus qu'une affaire de jours. Un "politicien professionnel" à la place d'un "homme d'affaires, animateur de télévision et homme d'Etat", en somme, si l'on se réfère aux biographies des deux hommes.

De son côté, Joe Biden a poursuivi sa feuille de route en dévoilant une partie des têtes d'affiche de son administration, qu'il est assez aisé de faire rentrer dans des cases, ce dont les médias se chargeront très rapidement. Anthony Blinken aux affaires étrangères ("un francophile"), John Kerry à l'environnement ("le cousin germain de Brice Lalonde") et Janet Yellen au Trésor ("la première femme à occuper ce poste"). Il y a aussi "la première femme à diriger les services secrets" et "le premier latino à piloter le DHS". Des candidats très emblématiques pour chacun des postes, qui montrent clairement les intentions du futur locataire de la Maison Blanche. Si l'on se place dans l'autre camp, la nouvelle équipe risque d'apparaître consensuelle jusqu'à la nausée, mais je laisse le soin aux vrais connaisseurs de la politique américaine de creuser la question. Mais on peut affirmer sans trop se tromper à ce stade que la présidence Biden sera plus internationaliste et plus verte.

Sur les marchés financiers, la journée de lundi n'a pas failli à sa toute récente réputation : pour la troisième semaine consécutive, une annonce vaccinale positive a eu lieu. Cette fois en provenance du duo AstraZeneca / Université d'Oxford. Il y a bien eu quelques débats sur l'efficacité du vaccin britannique, inférieure de quelques points à celles des deux autres candidats qui l'avaient précédé, mais ils sont aisément balayés par des exigences logistiques moindres. De toute façon, la multiplication de vaccins efficaces est une bonne nouvelle pour tout le monde, car elle réduit la dépendance à l'un ou l'autre des traitements.

L'annonce d'AstraZeneca n'a pas entraîné le même coup de fièvre global que celle de Pfizer et BioNTech le 9 novembre, ni que celle, plus modeste, de Moderna le 16 novembre. Pour autant, elle a conforté la rotation des actifs démarrée voilà 15 jours en dopant les industrielles cycliques, les damnées de la Covid et les pétrolières. A Wall Street, quand Apple perd 3% pendant qu'Occidental Petroleum gagne 17%, c'est qu'il se passe quelque chose. Vous aurez noté que ces décalages ont du mal à apparaître dans les indices : Apple pèse si lourd et Occidental si peu. C'est un peu plus visible sur le Dow Jones, grâce à son fonctionnement archaïque, puisqu'il ne prend pas en compte les poids boursiers réels mais les cours des entreprises qui le composent. Ainsi la force de traction de Chevron, The Boeing Company et The Walt Disney Company lui ont permis de gagner 1,12% hier, malgré les baisses d'Apple et des pharmaceutiques.

Les indicateurs avancés sont, à nouveau, haussiers ce matin. Les investisseurs apprécient à la fois les nouvelles vaccinales, le début de la passation de pouvoir aux Etats-Unis et l'évocation du nom de Janet Yellen pour le Trésor, une pragmatique susceptible de rassurer les Républicains sur les intentions de l'équipe Biden.

Après l'avalanche d'indicateurs PMI hier, retour au calme avec deux indicateurs toutefois importants, l'Ifo allemand (10h00) et l'indice de la Fed de Richmond (16h00).

Toujours peu de variations entre le dollar et l'euro, à 1,1843 USD ce matin. L'once d'or glisse à 1824 USD. Le pétrole poursuit en revanche son ascension, à 46,43 USD le baril de Brent et à 43,45 USD le baril WTI. A 0,87% le rendement du 10 ans américain reprend un peu de hauteur. Le Bitcoin regagne un peu terrain à 18 411 USD.

Total projette un plan de départs volontaires en France, notamment dans ses sièges, qui entraînerait 700 suppressions de postes, selon la CGT.

OBS (Orange) signe un accord mondial de collaboration avec Amazon Web Services pour accélérer l'innovation dans le cloud des entreprises.

JCDecaux remporte le contrat de communication extérieure digitale de Manchester.

Bpifrance a placé 0,8% du capital de Neoen et ramène sa participation à environ 5%.

Sercel (CGG) signe un contrat en Arabie Saoudite.

Voluntis lève 5,9 M€ à 4,43 EUR par action via un placement privé (15% de dilution).

Pharmagest intègre l'indice MSCI Global Small Cap.

DBV Technologies perd son directeur scientifique, qui reste conseiller du président.

Thermador enregistre une légère baisse organique de son activité sur la première moitié de novembre.

Esker et Birlasoft nouent un partenariat.

Auplata fond un second lingot d'or à partir de la production du site de Dieu Merci.

Quadient et Freelance.com ont publié leurs comptes.

