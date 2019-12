boschat - Nous ne nous laisserons pas faire non plus Monsieur Trump.

Nous pouvons aussi taxer à souhait vos produits et même les boycotter.

Les GAFA ne sont pas irremplaçables, pas contre notre champagne et notre bon vin…

Nous pouvons acheter des smartphones moins chers, arrêter de vous refiler nos données que vous exploitez quasiment en toute impunité, changer de moteur de recherche, arrêter de faire nos courses sur vos plates-formes.

Plus votre domination sera forte, plus la chute sera brutale.

Les seuls perdants de cette guerre stupide seront vos citoyens au final. Faire 3% de croissance avec 4.5% de déficit, c’est un peu faible. Qui finance votre dette ?

La vérité c’est que votre place de numéro un est menacée… 2