Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Le patron de la banque centrale américaine doit en effet prononcer un discours (à partir de 16h00) lors du symposium de Jackson Hole, une grande réunion annuelle de banquiers centraux. Réagira-t-il aux piques lancées par le Président des Etats-Unis à l'encontre de la politique de la Fed ? C'est peu probable, mais l'intervention n'en sera pas moins suivie par les investisseurs. A propos, qui a dit hier "Je ne vois pas comment on pourrait destituer quelqu'un qui fait un travail fantastique" ?lors d'un entretien accordé à Fox News. Il a aussi égratigné son ministre de la justice Jeff Sessions, qui lui a sèchement répliqué que les actions du Département de la justice ne seront pas "indûment influencées par des considérations politiques" tant qu'il sera aux commandes. Ambiance…. Après deux jours de discussions avec la Chine, les représentants américains ont dressé un bilan tout en retenue en expliquant que la réunion avait permis de confronter les points de vue. Leurs homologues chinois se sont montrés un peu plus optimistes, en évoquant un dialogue constructif et honnête, qui va se poursuivre. Pas d'accord donc, conformément à ce qui était anticipé, mais une communication rétablie.La lecture finale du PIB allemand du second trimestre est pour 8h00 (+0,5% sur le trimestre, comme prévu). Les commandes de biens durables américaines suivront à 14h30 (consensus -0,7%, mais +0,5% sur le sous-jacent). Pour la seconde journée du Symposium de Jackson Hole, le patron de la Fed, Jerome Powell, prononcera un discours à 16h00.L'euro est relativement stable à 1,1555 USD. L'or reprend 0,2% à 1 187 USD. Le Brent repasse les 75 USD à la faveur d'une hausse de 0,4%, tandis que le WTI grappille 0,6% à 68,25 USD. Le baril de pétrole a consolidé hier après cinq séances de hausse.• Commerzbank démarre le suivi d' Aroundtown à l'achat en visant 8,90 EUR.• Jefferies abaisse de 215 à 180 EUR son objectif sur Continental , mais reste acheteur.• Liberum revalorise Ericsson de 65 à 85 SEK, en restant acheteur.• ZKB passe de surperformance à performance de marché sur Implenia • Jefferies reste à conserver sur Intesa Sanpaolo , dont l'objectif recule de 2,85 à 2,50 EUR.• Jefferies réduit de 27 à 25 EUR son objectif sur Ion Beam Applications , en restant acheteur.• Baader Helvea rehausse de 92 à 95 EUR son objectif sur PSP Swiss Property , en restant à conserver.• Research Partners relève de 480 à 515 CHF son objectif sur Siegfried , en restant acheteur.• Goldman Sachs passe de vendre à neutre sur Valeo , malgré un objectif abaissé de 54 à 47 EUR.• HSBC passe de conserver à acheter sur Wacker Chemie , revalorisé de 130 à 150 EUR.• Baader Helvea passe de conserver à acheter sur Zooplus , malgré un objectif réduit de 185 à 170 EUR. Total et les salariés de ses plateformes britanniques échouent à s'entendre, nouvelle grève en vue. BNP Paribas lancerait une nouvelle équipe de courtage à Londres, selon le 'FT'. Le Japon souhaite aider au développement des voitures volantes, a appris Bloomberg, avec Airbus dans la boucle. Les problèmes affectant les réacteurs P&W des A320neo ne seront pas réglés avant novembre, selon Lufthansa Air France KLM cesse ses vols vers l'Iran car la ligne n'est pas viable et le sera encore moins avec le retour de l'embargo américain. Par ailleurs, le syndicat de pilotes minoritaire SPAF appelle à juger le nouveau directeur général sur ses actes. La Caisse de Dépôt et Placement du Québec a investi 100 millions d'euros additionnels dans Spie en rachetant 5,84 millions d'actions.La piste Morgan Stanley se confirme parmi les conseils de Tesla en vue d'un retrait de la cote, mais la banque aurait été mandatée personnellement par Elon Musk et non pour les intérêts de la société. Ryanair va faire payer les bagages-cabine. ABB pourrait céder sa division réseaux énergétiques, a appris Bloomberg, même si le processus formel n'a pas encore été engagé. Arista Networks remplace GGP dans le S&P500.ne desservira plus l'Iran. Plus de 8 000 plaintes visaient le Roundup de Monsanto aux Etats-Unis fin juillet, a révélé Bayer HP Inc rehausse ses prévisions 2018 après des trimestriels solides.