Je renaîtrai, tu renaîtras (Rinascerò, rinascerai) - Solidarité en musique entre Montréal et Bergame

MONTRÉAL, 11 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La chanteuse Daniela Fiorentino, italienne de Naples et montréalaise d’adoption, lance « Je renaîtrai, tu renaîtras », son adaptation en français de la chanson "Rinascerò, rinascerai" des artistes italiens Roby Facchinetti et Stefano d’Orazio.



Alors que le Québec est toujours plongé dans une pandémie qui ne semble pas vouloir s’essouffler, Daniela nous offre un chant d’amour et d’espoir qui se bâtit sur un lien de solidarité, entre l’Italie et le Canada. En effet, tous les revenus du projet seront au bénéfice des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada et de l’Hôpital de Bergame, en Italie.

La résilience italienne

En mars 2020, la pandémie de COVID-19 met à genoux le monde entier et l'Italie en particulier. La ville de Bergame devient le symbole de la souffrance et de la résilience italiennes. Pour sa ville blessée, le chanteur et compositeur italien Roby Facchinetti compose une mélodie dans les larmes. En quelques minutes, la musique et le titre de "Rinascerò, rinascerai" voient le jour. Puis il appelle son ami, l’auteur Stefano D’Orazio, pour lui confier le texte, qui exprime parfaitement ce qu’il ressentait, un mariage parfait entre la musique et les mots. Immédiatement, Roby et Stefano décident de céder tous les droits d’auteurs et tous les revenus de la diffusion de "Rinascerò, rinascerai" à l’Hôpital Giovanni XXIII de Bergame.

Diffusion internationale du projet

En peu de jours, la vidéo de la chanson, réalisée en quarantaine, obtient plus de 15 millions de visualisations. Partout dans le monde, des artistes traduisent la chanson dans leur langue et suivent l’exemple en offrant leur projet à d’autres fondations de leurs pays respectifs.

Ainsi, Roby Facchinetti propose à la chanteuse Daniela Fiorentino, d’adapter et d’enregistrer la version en français de "Rinascerò, rinascerai", pour le Québec et le monde francophone.

Profondément inspirée par l’esprit créatif de Roby et de Stefano, Daniela Fiorentino, chanteuse, comédienne et animatrice radio réalise donc « Je renaîtrai, tu renaîtras », en rendant en français, l’intensité de la chanson originelle et en soulignant son intention de faire le bien, à travers la musique.

Voici donc « Je renaîtrai, tu renaîtras », avec les arrangements du compositeur italien Enzo Campagnoli. Le directeur et monteur de la vidéo francophone, Alessandro Mercurio, met en scène les artistes de la diversité montréalaise, dans leur processus de création de valeur et de beauté, avec pour unique mission de diffuser du bonheur et de l’espoir en ces temps difficiles.

Pour visualiser la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R2o6UVb5tZo&feature=youtu.be

En mémoire de Stefano

Ce projet est dédié à Stefano D’Orazio, emporté lui-même par la COVID-19, il y a quelques semaines. Une nouvelle bouleversante, qui rend ce lancement de projet encore plus solennel. "Je renaîtrai, tu renaîtras" (Rinascerò, rinascerai) se veut aussi un moyen simple de faire notre petite part: c'est ce que nous savons faire, de la musique, pour un hymne à l'avenir d'une province et d’une ville blessées qui "quand tout sera fini, reviendront voir les étoiles". (Stefano D’Orazio)

Pour faire un don :

https://fr.shrinershospitalsforchildren.org/montreal/news-and-events/2021-a-year-for-revival-2137

ou faire parvenir un chèque à :

Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada

Département des dons, 6e étage

1003, boulevard Décarie

Montréal, Québec H4A 0A9

(À l’attention de Nathalie Kamel)

Information :

Francesco Esposito, Productions Novecento, 514 771 5222, productionsnovecento@gmail.com

Laure Moureaux, conseillère en communication, Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada

514-282-7222/Cell :514-207-2267, lmoureaux@shrinenet.org

