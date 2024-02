Les inondations provoquées par les pluies torrentielles qui ont balayé le sud de la Californie ont coupé l'accès à un hôtel de Los Angeles situé en bord de mer et ont temporairement bloqué ses clients, dont certains cherchaient à échapper aux rigueurs de l'hiver dans le Midwest pour se retrouver pris dans une importante tempête dans le Pacifique.

Les vacanciers de l'Inn at Playa del Rey, situé à quatre pâtés de maisons de l'océan Pacifique et donnant sur un marais protégé, se sont réveillés lundi matin sans pouvoir quitter l'hôtel en raison de l'inondation des rues de tous les côtés de la propriété, les équipes s'efforçant de pomper les mares d'eau de pluie.

L'aubergiste, Susan Zolla, a déclaré qu'il s'agissait de l'une des pires inondations qu'elle ait connues en 28 ans de gestion de l'hôtel.

"Mes clients ? Ils ne savent pas comment sortir. Ils ne savent pas comment entrer", a déclaré Mme Zolla.

Alice White-Zmigrocki, 66 ans, et son mari Joe Zmigrocki, 74 ans, ont déclaré qu'ils venaient de Chicago à Los Angeles pour échapper aux 30 cm de neige et aux températures négatives qui s'abattent sur leur ville natale.

"Je veux rentrer chez moi", a déclaré à Reuters Mme White-Zmigrocki, enseignante à la retraite. "Ce n'est pas la Californie.

Son mari, expert-comptable, a déclaré que le plus grand inconvénient des inondations était de ne pas pouvoir s'aventurer hors de l'hôtel pour prendre le petit-déjeuner, mais il a ajouté que l'hôtel servait du café et des pâtisseries aux clients bloqués.

"Je me suis senti un peu désolé pour les gens qui vivent ici et qui doivent supporter cela, parce que c'est vraiment un inconvénient et un danger pour la vie", a-t-il déclaré.

La tempête, deuxième système fluvial atmosphérique à détremper le sud de la Californie ces derniers jours, a déversé plus de 25 cm de pluie sur la région de Los Angeles depuis dimanche, provoquant des inondations généralisées et des coulées de boue.

Deux personnes ont été tuées par des arbres renversés par le vent dans le nord de la Californie au milieu de la même tempête dimanche.