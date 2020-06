Jean Asselborn a réaffirmé le soutien du Luxembourg à l'UNRWA et à son travail vital pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient

Sur invitation du ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, Ayman Safadi, et du ministre de la Coopération internationale pour le développement de la Suède, Peter Eriksson, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé à la conférence internationale des donateurs pour l'UNRWA qui s'est tenue le 23 juin 2020 par visioconférence.

L'objectif de cette conférence ministérielle, intitulée 'A strong UNRWA in a challenging world - Mobilising collective action', a été de mobiliser le soutien politique et financier des États membres pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Cette agence de l'ONU est en charge de l'aide aux réfugiés palestiniens. Son objectif est de répondre aux besoins essentiels des réfugiés palestiniens en matière de santé, d'éducation, d'aide humanitaire et de services sociaux.

Outre le Luxembourg, qui est un partenaire fiable de l'UNRWA depuis de nombreuses années, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, ainsi que les ministres de plusieurs dizaines d'États membres de l'ONU ont participé à cette conférence.

Le ministre Asselborn a commencé son intervention en remerciant l'ensemble des personnels de l'UNRWA, qui continuent de travailler avec courage et sans relâche, même pendant la pandémie de COVID-19, pour assurer les soins et fournir des services de santé pour 5,6 millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie. Dans ce contexte, le soutien de la Coopération luxembourgeoise au projet 'Protéger la santé de la jeunesse à Gaza' aide l'UNRWA à fournir des soins de santé essentiels aux jeunes dans la bande de Gaza.

Jean Asselborn a souhaité la bienvenue au nouveau commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, en l'assurant du plein soutien du Luxembourg et en l'encourageant à poursuivre les réformes au sein de l'agence.

Par la suite, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a rappelé les défis considérables auxquels les réfugiés palestiniens doivent faire face dans la région: 'La guerre en Syrie continue de faire rage. Au Liban, les réfugiés sont affectés par la crise économique et financière. La Cisjordanie fait face à la menace de l'annexion. Nous devons nous opposer avec fermeté à toute annexion par Israël de parties de la Cisjordanie. Une telle annexion violerait le droit international et empêcherait d'apporter une solution durable et juste à la question des réfugiés de Palestine, dans le contexte de la solution des deux États', a souligné le ministre.

Compte tenu du travail crucial de l'UNRWA et de son rôle stabilisateur dans la région, le ministre Asselborn a promis que le Luxembourg continuera à soutenir cette agence des Nations unies sur une base pluriannuelle et prévisible. En effet, le soutien de la Coopération luxembourgeoise à l'UNRWA s'élèvera à 5 millions d'euros par an dans le cadre de l'accord de contribution pluriannuel conclu pour la période 2019-2021.

