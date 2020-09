Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn participera au Conseil 'Affaires étrangères ' de l'Union européenne, qui se tiendra le 21 septembre 2020 à Bruxelles.

Le lundi matin, à l'invitation de Josep Borrell Fontelles, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, les ministres européens des Affaires étrangères participeront à un petit-déjeuner informel avec Sviatlana Tsikhanouskaya, candidate aux élections présidentielles biélorusses du 9 août dernier, pour entendre son évaluation de la situation au Belarus.

La session formelle du Conseil ' Affaires étrangères ' débutera ensuite par les questions d'actualité internationale. Les ministres évoqueront notamment l'appui européen au Liban, les relations de l'UE avec la Chine et la situation à Hong Kong, l'état des contacts avec la Turquie pour parvenir à une désescalade en Méditerranée orientale et la situation des droits de l'homme en Russie à la lumière de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny.

Les ministres auront un échange de vues sur la situation en Libye, suite à une récente visite du haut représentant Borrell à Tripoli et dans l'est du pays. La discussion portera sur les moyens à disposition de l'Union européenne pour soutenir le processus politique et les efforts en cours sous l'égide des Nations Unies pour mettre un terme au conflit en Libye.

Le ministre Asselborn et ses homologues européens se pencheront ensuite sur les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine et les préparatifs en cours en vue de la tenue d'une réunion ministériel et du prochain Sommet Union européenne-Union africaine, dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19.

La situation au Belarus figurera également à l'ordre du jour du Conseil. Les chefs de la diplomatie européenne feront le point sur le soutien que l'UE peut apporter au peuple du Belarus et sur l'adoption de sanctions contre les responsables de la falsification des résultats des élections présidentielles du 9 août et de la violente répression qui s'en est suivie au Belarus.

Enfin, lors du déjeuner qui conclura leur réunion, les ministres auront un échange de vues sur la coopération avec les partenaires du voisinage Sud de l'Union européenne, à l'approche du 25ème anniversaire de la conférence de Barcelone lors de laquelle fut lancé le partenariat euro-méditerranéen.

