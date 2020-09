Jean Castex : " La recherche, c'est l'avenir "

Ce 7 septembre 2020, le Premier ministre et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation se sont rendus à l'Université Paris-Saclay, l'une des meilleures universités et centres de recherche au monde, selon le classement de Shanghai. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche et France Relance prévoient un mouvement de revalorisation et des investissements massifs dans les secteurs d'avenir et dans les écosystèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation dont la vitalité constitue un levier majeur pour faire face aux grands enjeux de société, notamment la transition écologique.