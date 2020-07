Jean Castex salue les vertus de son prédécesseur, annonce une "nouvelle étape"

PARIS, 3 juillet (Reuters) - Jean Castex, le nouveau Premier ministre français, a salué vendredi le souci constant de son prédécesseur, Edouard Philippe, de protéger les Français dans la crise sanitaire du coronavirus avant d'annoncer l'ouverture d'une "nouvelle étape" passant par une "évolution" des priorités et une "adaptation" des méthodes.

"Les trois années que vous passées ici à Matignon à diriger l'action gouvernementale resteront sans doute marquées dans l'histoire de notre pays", lui a-t-il déclaré lors de la traditionnelle passation de pouvoirs à l'hôtel de Matignon.

Vantant le bilan de son prédécesseur en matière de croissance économique, d'investissements, de lutte contre le chômage ou bien encore de recul de la fiscalité, avant que la survenue de l'épidémie de coronavirus ne vienne bouleverser la situation, Jean Castex a évoqué "le courage, la clairvoyance, la hauteur de vue et l'élégance" de celui qui dirigeait le gouvernement depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.

"Aujourd'hui, ainsi que l'a décidé le président de la République, une nouvelle étape du quinquennat s'ouvre, elle est très largement dictée par un contexte lui-même nouveau, un contexte pesant, un contexte difficile, la crise sanitaire, vous l'avez dit, n'est malheureusement pas terminée. La crise économique et sociale, elle, est déjà là", a-t-il poursuivi.

"Les priorités devront donc évoluer, les méthodes devront donc être adaptées et il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe et surtout dans la continuité des réformes de fond que vous avez entreprises pour faire en sorte que nous en sortions plus forts et plus solidaires." (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)